Xiaomi presenteert randloze Mi TV 4 en witte Mi MIX

Xiaomi presenteert op CES 2017 zijn nieuwste televisie, de Mi TV 4. Deze heeft zo goed als geen schermranden en is slechts 4,9 millimeter dik. Ook een witte variant van de randloze Mi MIX is onthuld.

De Mi TV 4 is o.a. zo dun gehouden doordat er geen aansluitingen op zitten. Die zitten juist op de Mi TV Bar, waar ook het moederbord van de televisie in zit. Deze wordt voor de televisie geplaatst en dient ook als soundbar. De Mi TV Bar wordt aangesloten met één kabel, de 'Mi Port'. Die loodst het signaal door van o.a. de drie HDMI-aansluitingen en de twee USB-poorten op de TV Bar.

'Modulaire televisie'

Xiaomi prijst de tv aan als een modulaire televisie, omdat het moederbord gemakkelijk te vervangen is. Op die manier kan de tv in de toekomst van snellere hardware worden voorzien, zonder dat de hele tv ingewisseld moet worden voor een nieuw model. De Xiaomi-tv komt uit in drie schermgroottes: 49 inch, 55 inch en 65 inch. Vooralsnog komen de televisies alleen uit in China.

Overigens draaien de tv's op Android, maar Xiaomi heeft ook een eigen kunstmatige intelligentie ingebouwd: Patchwall. Op basis van kijkgedrag en reviews leert deze AI je voorkeuren, om je zodoende relevante films en series aan te raden.

Witte Mi MIX

Hetzelfde geldt voor een witte versie van de randloze Mi MIX-smartphone. Hoewel die telefoon ook in westerse landen in de smaak viel door zijn opvallende design, deelde Xiaomi geen plannen om het toestel buiten China uit te brengen. Op de kleur na is de nieuwe witte Mi Mix gelijk aan zijn voorganger. Een high-end telefoon zonder bezels, zelfs aan de bovenzijde.