Wifi-gebruik in trein verdubbeld na snelheidsverhoging

Een snelheidsverhoging van wifi in de trein van 300 naar maximaal 450 Kbit/s heeft volgens NS gezorgd voor een verdubbeling van het gebruik. Wel is de perceptie van wifi in de trein nog overwegend negatief.

Wifi in de trein maakt voor het internetsignaal gebruik van 4G-modems dat via wifi in de trein verdeeld wordt. In september 2016 is de maximale snelheid verhoogd van 300 naar 450 Kbit/s. Dat is wel de maximale snelheid omdat de snelheid in de praktijk lager kan zijn als de 4G-modems een slechter bereik hebben. Die verhoging van de snelheid zorgde volgens de NS voor een verdubbeling van het gebruik. De overstap naar 4G gebeurde overigens in 2015. Wifi in de trein is beschikbaar sinds 2010 en sinds eind 2013 zijn alle intercity’s van wifi voorzien. NS-woordvoerder Kroeze stelt in hetzelfde artikel op Telecompaper dat wifi in de trein een gratis dienst blijft.

Negatieve perceptie

Hoewel het gebruik van wifi in de trein verdubbeld is, is de waardering nog overwegend negatief. Volgens NS is de perceptie van wifi in de trein vaak negatief omdat mensen dezelfde kwaliteit verwachten als hun wifi-verbinding thuis. Wifi in de trein is echter bedoeld voor browsen, e-mail en het gebruik van social media. De dienst is niet bedoeld voor het streamen van video.

Bron: Telecompaper