Ubuntu ruilt Unity terug in voor GNOME

Na jarenlang een eigen koers te varen met de desktopomgeving Unity en de displayserver Mir, gooit Canonical de handdoek in de ring: vanaf versie 18.04 LTS zal Ubuntu terug als desktopomgeving GNOME gebruiken. Wayland zal in de plaats komen van Mir.

In een blog post kondigde Canonical-oprichter Mark Shuttleworth aan dat Ubuntu zich meer op de cloud en het Internet of Things zal focussen en minder op mobiele toestellen en convergentie. De investeringen in Unity8 en dus de convergente desktop die er hetzelfde uitziet op smartphone, tablet en pc, worden stopgezet. Dit betekent dus ook het einde voor de Ubuntu-telefoons, waarvoor al een tijdje geen firmware updates meer uitkwamen.

Terugkeer naar GNOME

Vroeger gebruikte Ubuntu als standaard desktopomgeving GNOME, maar in Ubuntu 11.04 ("Natty Narwhal") introduceerde Canonical zijn eigen desktopomgeving Unity. Origineel was de omgeving ontwikkeld voor netbooks om efficiënter gebruik te maken van de kleine verticale schermruimte. Nadien stapte Ubuntu ook op de desktop over naar Unity en later werd Unity ook voor Ubuntu-smartphones en -tablets ingezet. Daar komt nu allemaal een einde aan.

Volgens The Register heeft Canonical de helft van het Unity-team ontslagen. In de server- en cloudmarkten is Linux gewoon veel groter, en daar speelt Ubuntu een belangrijke rol. Het is dus logisch dat Shuttleworth daar meer toekomst in ziet.

Unity is dood, leve Unity!

Unity leunt overigens zwaar op GNOME-componenten: het is louter een desktop shell voor GNOME 3. Dat Ubuntu nu Unity terug inruilt voor GNOME, is dus niet zo'n heel grote stap. Het betekent dat Ubutu nu terug de standaard desktop shell van GNOME gebruikt.

Canonical zal bestaande LTS-releases van Ubuntu met Unity nog altijd onderhouden. Shuttleworth beklemtoont ook dat de focus op de cloud en IoT niet betekent dat er geen Ubuntu-desktops meer komen.

Voor wie toch aan Unity gehecht is, betekent Canonicals beslissing niet het einde. Een groep ontwikkelaars die wil voortwerken aan het project, heeft Unity8 geforkt. En Marius Gripsgård van het UBports-project wil zowel de ontwikkeling van Ubuntu Touch (het besturingssysteem voor mobiele toestellen) als van Unity8 voortzetten.

Van Mir naar Wayland

Shuttleworth spreekt op zijn blog niet over Mir, de eigen displayserver die Canonical als alternatief voor Wayland ontwikkelt, en waarop Unity8 is gebaseerd. Maar Canonicals communitymanager Michael Hall bevestigde aan Ars Technica dat Canonical ook Mir opgeeft. "We hebben geen andere keuze dan Wayland te gebruiken wanneer Ubuntu overschakelt naar GNOME als standaard desktopomgeving. Mir gebruiken is een optie die we niet hebben." Het enige doel van Mir, de ondersteuning van convergentie, is immers weggevallen, en de GNOME Shell naar Mir porten is een hele onderneming.

Een groot deel van de opensourcegemeenschap beschouwde Canonicals Unity altijd al als een buitenbeetje en als een bron van fragmentatie. Ook over Mir was de gemeenschap niet onverdeeld positief, omdat er al aan een goed alternatief voor de X-server werd gewerkt: Wayland. Dat Ubuntu nu beide projecten aanneemt, zorgt terug voor meer convergentie tussen de Linux-distributies. Eerder al stapte Ubuntu over van zijn eigen init-systeem Upstart naar het breder gedragen systemd.