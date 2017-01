Speciale accu bevat eigen 'brandblusser'

Er is een nieuw soort accu ontwikkeld met een ingebouwde 'brandblusser'. De accu bestaat uit speciaal materiaal dat wanneer de batterij te warm wordt, automatisch wordt vrijgegeven.

De lithium-ion accu is ontwikkeld door onderzoekers van de Stanford Universiteit en bevat speciaal brandvertragend materiaal dat in een speciaal omhulsel zit. Als de temperatuur van de accu boven de 150 graden Celcius komt, wordt de speciale vloeistof vrijgegeven, waarmee de accu binnen enkele seconden wordt afgekoeld en vuur geen kans meer maakt. Tests van de onderzoekers hebben laten zien dat een brand binnen 0.4 seconden kon worden gedoofd.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de zogeheten TPP-accu loopt al enige tijd, maar het is eerder niet gelukt om dergelijke brandwerende materialen in te bouwen zonder dat dit ten koste ging van de prestaties. Toch hebben de onderzoekers nog wel meer tijd nodig om de techniek te verfijnen, een productiemodel kan dus nog even op zich laten wachten.

Note 7

Problemen met Lithium-Ion-accu's komen vaak voor. Vorig jaar nog lag de Samsung Galaxy Note 7 - letterlijk - onder vuur door explosies van accu's in deze typen telefoons.

Bron: BBC