Sony bouwt een feestje met nieuwe partyspeakers en koptelefoons

Tijdens de CES in Las Vegas heeft Sony twee nieuwe audioproducten gelanceerd. De draadloze EXTRABASS partyspeakers, waarmee je elke ruimte kunt omtoveren in een feestje, en een koptelefoon met dezelfde EXTRABASS-technologie. Sony richt zich met deze producten duidelijk op de feestende jonge muziekliefhebber.

De speakers van Sony met EXTRABASS zijn voorzien van sterkere lage tonen en discoverlichting. Sony toonde 4 draagbare draadloze speakers in verschillende formaten en kleuren. EXTRABASS betekent een langere batterijduur van maar liefst 24 uur, waardoor je letterlijk de hele dag kan feesten. Naast luidere muziek, zijn de EXTRABASS speakers ook voorzien van discoverlichting en instelbare DJ-effecten. Elke nieuwe speaker van Sony is spatwaterdicht.

Koppelen

De EXTRABASS speakers van Sony kun je op twee manieren koppelen. Dankzij Wireless Party Chain kun je tot wel 10 speakers draadloos met elkaar verbinding. De tweede methode is door gebruik te maken van de knop 'Speaker Add', welke zich bovenop de speakers bevindt.

Lampen

De voorkant van de EXTRABASS-speakers is voorzien van een discolamp. Niet elk model heeft evenveel lichteffecten in huis. Zo heeft de kleinste SRS-XB20 alleen een lichtstrook, is de SRSXB30 voorzien van dezelfde lichtstrook en een stroboscoop en heeft de XRS-XB40 volledige clubverlichting via led-perimeterverlichting, een stroboscoop en een speakerlicht.

App

Het is mogelijk om de speakers aan te sturen via de SongPal app van Sony. Hiermee kunnen gebruikers de muziek en verlichting bedienen, de geluidsmodus instellen en een speaker toevoegen. Voor het gebruiken van DJ-effecten kunnen gebruikers de app Fiestable downloaden. Gebruikers kunnen hun smartphone of tablet met de EXTRABASS speakers koppelen via Bluetooth en NFC. De speakers kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Mobiliteit

De 2 grootste modellen, de SRS-XB40 en SRS-XB30, hebben een batterijduur van maar liefst 24 uur. De kleinste speaker, de SRS-XB10 is klein genoeg om overal mee naartoe te nemen. Dit wordt door Sony benadrukt door een riem te leveren waar de speaker aan kan worden bevestigd.

Koptelefoon

Sony heeft ook een koptelefoon gelanceert met dezelfde EXTRABASS-technologie. De MDR-XB950N1 combineert dit met draadloze noise-cancelling. Hiermee kun je volgens Sony ongestoord verder feesten. De MDR-XB950 is een nieuwkomer, met een batterij die 18 uur meegaat en wordt geleverd met een etui om de koptelefoon in op te bergen.

In het voorjaar van 2017 kunnen gebruikers de app Headphones Connect downloaden. Hiermee kunnen gebruikers hun koptelefoon volledig personaliseren. Er kan gekozen worden uit meerdere EXTRABASS geluidsomgevingen die aansluiten op je muziek. Daarnaast kunnen gebruikers met de app ook de Bass Boost-functie activeren.

Voorjaar

De SRS-XB40 EXTRABASS is beschikbaar in blauw, zwart of rood en zal 230 euro gaan kosten.

De SRS-XB30 EXTRABASS is beschikbaar in blauw, zwart, rood, groen of wit en zal 170 euro gaan kosten.

De SRS-XB20 EXTRABASS is beschikbaar in blauw, zwart, rood, groen of wit en zal 120 euro gaan kosten.

De SRS-XB10 EXTRABASS is beschikbaar in blauw, zwart, rood, groen, wit of geel en zal 60 euro gaan kosten.

De MDR-XB950N1 EXTRABASS koptelefoon is beschikbaar in zwart of groen en zal 250 euro gaan kosten.

De MDR-XB950B1 EXTRABASS koptelefoon is beschikbaar in zwart, rood of blauw e nzal 200 euro gaan kosten.

Alle producten die Sony vandaag heeft gepresenteerd zijn beschikbaar vanaf maart 2017.