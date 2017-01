Samsung komt met snelladende accu voor auto's

Samsung lanceert een nieuw type accu voor auto's die binnen 20 minuten voor 80 procent kunnen worden geladen.

De nieuwe accu wordt ontwikkeld door Samsung's batterijtak, SDI. Tijdens de North American International Autoshow in Detroit maakte het bedrijf de plannen voor de nieuwe accu bekend. Volgens de specificaties kan de accu in 20 minuten voor 80 procent worden opgeladen, waarna het mogelijk is om er tot zo'n 500 kilometer mee te kunnen rijden.

Op dit moment is de snelst ladende accu die van de Tesla, die in 40 minuten tot hetzelfde percentage kan worden geladen.

Voordat de accu's van Samsung in productie gaan, moeten we nog wel even wachten: ze komen pas vanaf 2021 op de markt.