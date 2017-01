Ruim 200 illegale downloadsites offline gehaald door Brein

Stichting Brein heeft in 2016 meer dan 200 websites die auteursrechtelijk materiaal aanboden, offline gehaald.

Stichting Brein meldt in haar jaaroverzicht 2016 dat het met behulp van websitehosters 231 websites waar illegale content werd aangeboden, offline heeft weten te halen. Daarbij heeft Brein tevens 26 grote uploaders aangepakt, waarvan de meesten een schadevergoediing van duizenden euro's hebben betaald.

Ook Nederlandse uploaders werden door Brein aangepakt, zoals drie Nederlanders die opereerden onder de naam 2Lions Team. Die groep heeft duizenden films geüpload en moest daarvoor een boete van 7500 euro voor betalen.

Torrentsites

In totaal heeft Brein 34 torrentsites, 63 streamingsites en 84 zogeheten cyberlockers gevonden, online kluizen waar bestanden in een beveiligde omgeving worden uitgewisseld. Brein sloot daarnaast ook een groot aantal Facebook-groepen, waar ook illegale bestanden of links naar illegale content werd uitgewisseld. Ook zijn door Brein zoekresultaten uit Google verwijderd.

IP-adressen

Eerder werd bekend dat Brein van de Authoriteit Persoonsgegevens ook ip-adressen mag verzamelen van notoire uploaders van illegale content. Die mogelijkheid heeft Brein dan ook veelvuldig toegepast om uploaders en websites aan te pakken. Daarvoor is echter wel medewerking nodig van de internetproviders. Eerder klaagde Brein onder meer Ziggo al aan om ip-adressen te kunnen bemachtigen van uploaders en moest ook provider XS4All voor de rechter verschijnen.