Razer toont laptop met drie geïntegreerde schermen

Een bijzondere laptop, dit keer van Razer. Project Valerie is namelijk een gaminglaptop die voorzien is van maar liefst drie 17,3 inch schermen. Volgens Razer - maar volgens ons ook - is dit de allereerste laptop met een dergelijke schermconfiguratie.

De drie geïntegreerde schermen zijn allen 17,3 inch en beschikken over Nvidia's G-Sync-functionaliteit. De resolutie van ieder scherm is 3840 bij 2160, waardoor de totale resolutie uitkomt op maar liefst 11.520 bij 2160 pixels.

Om deze drie schermen in de volledige resolutie aan te sturen is een krachtige grafische processor nodig. Daarom heeft Razer een NVidia GeForce GTX 1080-videoprocessor in de laptop geïntegreerd.

Conceptlaptop

Voordat je meteen naar de winkel rent om deze wel zeer bijzondere configuratie aan te schaffen, kun je beter nog even wachten. Deze laptop is namelijk helemaal niet te koop, het gaat puur om een concept-model, waarbij Razer wil laten zien wat er in de (nabije) toekomst mogelijk is. Prijzen en verdere systeemspeficicaties zijn daarom nog niet bekend, maar we wilden jullie deze bijzondere laptop natuurlijk niet onthouden.