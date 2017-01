Ransomware Spora biedt ontsleuteling in professionele interface

Online is nieuwe ransomware opgedoken onder de naam Spora, die net even anders dan normaal te werk gaat. Daarbij valt een professioneel ogende interface ook op.

Spora komt net als veel andere ransomware binnen in de vorm van een malafide e-mailbijlage. Nadat de gijzelsoftware heeft toegeslagen, wordt een 'key'-bestand aangemaakt. Daarin staat informatie over de versleutelde bestanden. Ook krijg het slachtoffer een 'id' toegewezen. Vervolgens wordt geadviseerd om met dat id in te loggen op een site, die alleen te bezoeken is via de Tor-browser. Daarna uploaden ze daar hun key-bestand.

Opties

De interface die tevoorschijn komt, oogt erg professioneel. Slachtoffers hebben de mogelijkheid om twee bestanden gratis te laten ontsleutelen, of 30 dollar per bestand te betalen. Ook het verwijderen van de ransomware voor 20 dollar is een optie, zonder ontsleuteling van bestanden. Voor 50 dollar kan er immuniteit afgekocht worden, zodat die pc niet nogmaals aangevallen wordt. Voor 79 dollar is een 'full restore' mogelijk.

Rusland

Betalingen vinden plaats in Bitcoin. Komen Spora-slachtoffers er niet uit, dan kunnn ze ook met een 'medewerker' chatten. De site is in het Engels en in het Russisch te gebruiken. Vooralsnog slaat de ransomware alleen nog in Rusland toe, meldt Bleeping Computer.