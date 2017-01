Privacyvriendelijke maildienst Lavabit komt terug

De veilige maildienst Lavabit lijkt binnenkort een terugkeer te maken. De service stopte 3 jaar geleden, kort na de onthullingen van Edward Snowden, maar op de website staat nu een aftelklok die lijkt aan te geven dat er een doorstart komt.

Dat is te zien op de website van de dienst, Lavabit.com. Daar staat een teller, die nog 18 dagen loopt. Er staat daarnaast vermeld dat de dienst 'arriving soon' is.



Privacygericht

Lavabit is een emaildienst die zich speciaal richt op privacy. De dienst biedt versleutelde email aan, waarvoor het samenwerkt met Silent Circle dat ook onder andere de Blackphone maakt.



Edward Snowden

De dienst kwam in 2013 hevig onder vuur te liggen, omdat NSA-klokkenluider Edward Snowden gebruik maakte van de service. In het onderzoek naar de klokkenluider wilde de FBI in Amerika een achterdeur in de software plaatsen en de decryptiesleutels van gebruikers overnemen. Dat weigerden de makers. Die zagen zich daarop gedwongen de dienst te sluiten. Sinds die sluiting hebben de makers zich vrijwel niet uitgesproken over een comeback, dus is dit een opvallende gebeurtenis.



Donald Trump

Saillant detail is dat de dienst terug lijkt te komen op 20 januari. Dat is de dag dat Donald Trump wordt ingezworen als president van de Verenigde Staten. Trump kwam vandaag ook al in het nieuws omdat hij claimde dat email inherent onveilig was, waarop hij pleitte om gevoelig nieuws vooral via koeriers te versturen.