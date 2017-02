PCM-weekoverzicht: Zo luistert de AIVD je straks (nog meer) af

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke reviews moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

De nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is door de Tweede Kamer geloodst, ondanks felle protesten van experts, hoogleraren en actiegroepen. Als de WIV ook door de Eerste Kamer komt, betekent dat dat de Nederlandse inlichtingendiensten verregaande bevoegdheden krijgen om grote sleepnetten uit te voeren. In dit artikel vertellen we je er alles over.

Relevant: de Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en om zwevende kiezers een handje te helpen is ook de Stemwijzer weer online gezet. Probleem: die bleek zo lek als een mandje. Hoe dat zo kwam en wat de gevolgen er van zijn, lees je hier.

De meeste mensen lezen gebruiksvoorwaarden helemaal niet. En dat is ook niet zo raar, want ain't nobody got time for that. Daarom dook PCM eens in de Algemene Voorwaarden van WeTransfer. Wat staat daar nu werkelijk in, en in hoeverre moet je daar rekening mee houden?

QUIC, zo heet het netwerkprotocol van Google. Daarmee wil de zoekgigant het web sneller en veiliger maken. Het hoe en waarom van QUIC leggen we uit in dit artikel. Het leuke is dat je er zelf ook al van kunt profiteren. Lees daarover meer in deze QUIC-tutorial.