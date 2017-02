PCM-weekoverzicht: Data migreren, NAS bouwen met OpenMediaVault

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke reviews moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

Data migreren naar nieuwe pc

Niets fijners dan een schone installatie op een nieuwe pc, zou je zeggen. Totdat je al je oude software weer moet installeren, wachtwoorden voor diensten bent vergeten, et cetera. PCM keek deze week naar de opties om al je data van de ene naar de andere pc te loodsen.

Lees daarom de volgende artikelen:

Data overzetten naar nieuwe pc met PCmover en EaseUS

Systeem klonen met CloneApp en CloneZilla

E-mail, drivers en browserinstellingen exporteren

Blijft over: je oude pc. Wat doe je daarmee? Je zou er een NAS van kunnen bouwen, en OpenMediaVault helpt daarbij. We nemen deze software onder de loep en vertellen je er alles over, van de installatie tot het aanmaken van gebruikers en groepen.

Data die van het ene punt naar het andere reist, kan onderschept worden door kwaadwillenden. Denk aan e-mail of browserverkeer. Digitale certificaten helpen dit te beveiligen, en iedereen kan ze aanvragen. Lees in deze workshop wat je er mee kunt.

Privacy op Amerikaanse servers

Wie veel online te vinden is, maakt gebruik van Amerikaanse servers - tegenwoordig kan dat bijna niet anders. Maar hoe zit dat precies op het gebied van privacy-bescherming? Safe Harbor liet het afweten en Privacy Shield kwam er voor in de plaats. Een tweelijk.

Je privacy op Amerikaanse servers en de val van Safe Harbor

Privacybescherming door Privacy Shield, BCR's en modelcontracten