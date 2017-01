Onderwaterdrone van PowerVision kan tot 30 meter diep duiken

PowerVision toonde op CES in Las Vegas een bijzondere drone, namelijk eentje die onder water tot 30 meter diep kan duiken. De PowerRay onderwaterdrone is bedoeld om het vissen te vergemakkelijken.

De PowerRay onderwaterdrone is voorzien van het sonarsysteem PowerRay Fishfinder, waarmee nauwkeurig een vis kan worden gedetecteerd. Het systeem stuurt beelden, gegevens en waarschuwingen naar je smartphone door middel van de ingebouwde wifi tot een afstand van 80 meter. De PowerRay duikt tot 30 meter diepte en wanneer de Fishfinder-sonar wordt geactiveerd, kan een vis tot 40 meter diep worden gedetecteerd met een nauwkeurigheid tot 10 centimeter. De PowerRay Fishfinder bevat een speciaal licht in blauwtinten wat vissen aantrekt.

App

Via de bijbehorende iOS of Android-app zijn alle foto- en videobeelden, die de geïntegreerde 4K UHD-camera schiet, direct te bekijken. Gebruikers kunnen via de app ook de exacte locatie van de onderwaterdrone zien, de reismodus selecteren, de snelheid en hoeveelheid licht bedienen en de optimale instellingen voor onderwaterfotografie instellen. PowerRay bevat daarnaast een optie om aas op de gewenste locatie uit te gooien en zo vissen te lokken. Dankzij het monitoring- en controlesysteem via de mobiele app is dit proces op de voet te volgen.

Prijzen en lanceringsdata zijn nog niet bekend.