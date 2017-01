Nuance breidt Automotive Assistant uit voor slimme auto

Spraaktechnologiebedrijf Nuance gaat kunstmatige intelligentie toepassen in . Het bestaande Dragon Drive wordt uitgebreid met Automotive Assistant-technologie voor inzittenden.

Nuance heeft vandaag op CES bekend gemaakt dat het haar Dragon Drive connected car-systeem gaat uitbreiden met de moelijkheid voor inzittenden om te communiceren met in-car systemen.

Met deze uitbreiding biedt Nuance geavanceerde gepersonaliseerde ervaringen in de auto. Dragon Drive kan nu ook meeluisteren met andere passagiers. Daarbij maakt kunstmatige intelligentie het mogelijk om tekstberichten te versturen en heeft Dragon Drive nu nieuwe gepersonaliseerde mogelijkheden voor bestuurders.

Spraakherkenning

Het systeem van Nuance kan de stemmen van de medepassagiers en de bestuurder uit elkaar houden. De medepassagiers kunnen op de achterbank bijvoorbeeld muziek of een film starten door middel van een stemopdracht, terwijl de bestuurder met zijn stem het navigatiesysteem kan instellen. Dragon Drive is nu beschikbaar in diverse modellen van BMW die gebruik maken van Connected Drive-systeem.