Nieuwe Dell Inspiron laptops uitgerust met GTX 1050

Na het op de markt verschijnen van de Nvidia 1050 is de race begonnen voor ontwikkelaars om de beste laptops om deze nieuwe videokaarten heen te bouwen. Dell doet een aardige poging door de GTX 1050 en GTX 1050 Ti in de nieuwe 14 en 15 7000 serie laptops te bouwen.

Nvidia maakte al eerder kleinere versies van de GTX 1080, 1070 en 1060 grafische kaarten zonder dat deze hun kracht verloren. Hiermee maakte Nvidia het voor ontwikkelaars al makkelijker om een laptop te voorzien van een high-end videokaart. Met de lancering van de kleinere GTX 1050 en GTX 1050 Ti is een laptop met een goede videokaart voor nog meer gebruikers binnen handbereik.

Hoewel de 14 en 15 7000 serie van Dell voornamelijk kleine upgrades bevat vergeleken met de modellen van vorig jaar, maken de nieuwe kaarten van Nvidia wel degelijk een verschil voor gamers. Beide modellen zijn beschikbaar met een i5 7300HQ of i7 7700HQ. Andere upgrades zijn voornamelijk bestemd voor het 15-inch model. Zo is een 512GB PCIe SSD, de Ti-kaart en een batterij die maar liefst 74 uur meegaat alleen bestemd voor het grotere model. Waar het 14-inch model alleen beschikbaar is met een display van 1080p, kun je het 15-inch model ook voorzien van een 4K IPS scherm.

De modellen zijn in hetzelfde jasje gestoken als de vorige modellen, waardoor de nieuwe laptops niet voorzien zijn van technologieen als USB-C. Hierdoor kan Dell de laptops echter wel goedkoper op de markt brengen; je hebt een Dell 14 7000 vanaf $799 dollar.