Netgear start bug bounty-programma voor routers en camera's

Netgear is een bug bounty-programma gestart voor zijn routers en beveiligingscamera's. Wie gaten in deze producten ontdekt en deze rapporteert, kan een aardig zakcentje bijverdienen.

Het initiatief komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorige maand werd een ernstig veiligheidslek ontdekt in verschillende routers van het bedrijf. Inmiddels is daarvoor een patch beschikbaar, die gebruikers zelf moeten downloaden en installeren.

Netgear hoopt nu met het nieuwe bug bounty-programma kwaadwillenden een slag voor te zijn. Kwetsbaarheden zijn opgedeeld in verschillende categorieën. De meest ernstige lekken leveren de hoogste beloning op, tot een maximum van 15.000 dollar.

Meekijken

Die 'payout' is bijvoorbeeld weggelegd voor de hacker die ongeoorloofd toegang krijgt tot de opgeslagen videobeelden van Arlo-beveiligingscamera's in de cloud, of live mee kan kijken met alle videofeeds.

Kleinere beloningen worden uitgedeeld wanneer de bug op één gebruiker van toepassing zou zijn, in plaats van een lek dat alle Netgear-producten treft. Ook zijn er payouts mogelijk voor het achterhalen van gevoelige informatie van gebruikers, zoals creditcardgegevens.