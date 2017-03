MWC 2017: Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen op smartphone-gebied

Het Mobile World Congress zit er voor 2017 op. Ook dit jaar hebben we kunnen zien wat de nieuwste trends zijn op smartphonegebied. Alhoewel, trends... Er was weinig vernieuwing te zien in de moderne smartphones van het moment. Toch zijn er zeker trends te bespeuren op smartphonegebied. Dit zijn daarvan de belangrijkste.

Terug naar normaal

Er waren opvallend weinig vernieuwingen te zien tijdens de grootste telecombeurs ter wereld. Zeker bij LG was de stap terug goed te zien. Het bedrijf kwam vorig jaar met de modulaire G5, waarbij de accu verwijderbaar was én kon worden vervangen met bijvoorbeeld een extra camera-module. Het toestel bleek geen succes, zowel niet bij fans als in de verkoop. Het bedrijf ging dan ook door het stof en leverde met de G6 een degelijk, maar weinig vernieuwend toestel af. 'Back to basic' heet dat, en LG is lang niet de enige fabrikant die zich daaraan houdt.



Huawei heeft met de P10 een marginale update gemaakt van de P9, en de nieuwe Sony Xperia-toestellen zijn ook geen toestellen die je meteen móét hebben. Waar we vorig jaar nog veel telefoons zagen met een 'scherm-in-scherm' of andere flauwekul richten de telefoons van 2017 zich vooral op gebruiksgemak, zoals LG het ook zei. "Telefoons moeten het niet meer hebben van innovatie en betere specificaties, maar van gebruiksvriendelijkheid. We moeten aan de gebruiker denken: Wat wil die?" Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn.



Het resultaat zijn nieuwe telefoons die weliswaar een beetje saai zijn, maar ook degelijk en beter doordacht zijn. Consumenten krijgen namelijk eindelijk weer waar ze om gevraagd hebben: Telefoons die zich richten op de gebruiker, waardoor we alleen nog maar hoeven te kijken naar welke features we belangrijk vinden en zo de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen vinden. Lekker makkelijk.



18:9-schermformaat

Marketingpraat over Da Vinci daargelaten is 18:9 een heel fijne resolutie

LG maakte tijdens de presentatie van de G6 een heel punt van de resolutie van de telefoon. 18:9 (of gewoon 2:1) is een schermverhouding die we tot nu toe nog maar weinig zagen in telefoons maar die in de toekomst belangrijker gaat worden. Er gaan hardnekkige geruchten dat Samsung en Apple de resolutie willen gebruiken in respectievelijk de S8 en de komende iPhone.



LG wist de nieuwe verhouding erg te hypen door een Italiaanse filmmaker op het podium te brengen die zijn films in 18:9 schoot omdat dat "was geïnspireerd op Het Laatste Avondmaal van Da Vinci", maar zelfs zonder zulke vage marketingpraat is de kracht van 18:9 niet te ontkennen. De G6 voelt bijvoorbeeld veel groter aan, terwijl de behuizing juist lekker klein in je hand ligt. Je hebt zo namelijk veel meer schermruimte tegenover een kleinere telefoon, omdat de bezels aan de onderkant een stuk kleiner zijn. Hopelijk zien we daar later nog veel meer van!



Vingerafdrukscanners met gebarenbediening

Een heel specifieke en opvallende trend is dat steeds meer smartphones een vingerafdrukscanner krijgen waarmee je kunt scrollen of andere acties aan kunt koppelen. Huawei introduceerde die gimmick al met de Mate S van twee jaar geleden, waarbij je over de vingerafdrukscanner kon vegen om het notificatiescherm op te roepen of meldingen weg kon vegen, maar dat trucje zit nu ook in de conventionelere P10. Daar zit de vingerafdruk aan de voorkant, meer het toestel heeft daarnaast geen fysieke knoppen meer voor 'terug' en 'openstaande apps'. Om dat op te vangen kun je zulke acties koppelen aan de vingerafdrukscanner. Ook Motorola heeft dat toegevoegd aan zijn Moto G5 en G5 Plus. Of het fijn werkt, moeten we in de reviews gaan zien, maar het valt in ieder geval op.



Alles waterdicht

Het wordt de norm dat telefoons waterdicht zijn

Twee jaar geleden werden we doodgegooid met IP-ratings, die ons vertelden dat een toestel (spat)waterdicht was, maar dit jaar hoorden we daar vrijwel niets over. Dat wil echter niet zeggen dat telefoons ineens niet meer tegen water kunnen. Integendeel: waterdichtheid is inmiddels de standaard geworden op vrijwel iedere nieuwe telefoon, zelfs in de goedkopere modellen. Of het dan gaat om 100% waterdichtheid (IP68) of slechts 'waterbestendig' (IP67) maakt dan niet meer zoveel uit: we kunnen in ieder geval weer zonder angst een glas bier over onze telefoon laten vallen.



De 3,5 mm-poort blijft

Een onopvallende maar daarom ook goede trend is dat de 3,5mm-poort voorlopig nog wel blijft bestaan, merkte onder andere The Verge al op. Toen Apple vorig jaar de iPhone 7 aankondigde was het ontbreken van de hoofdtelefoonaansluiting de grootste vernieuwing, en analysten verwachtten dat het dé trend zou worden die smartphones de komende jaren zou domineren. Even leek het erop dat Samsung zou volgen toen er geruchten rondgingen dat de Galaxy S8 de aansluiting zou weglaten, maar dat lijkt er voorlopig toch niet van te komen.



Ook de telefoons die dit jaar wél zijn gepresenteerd, zoals de LG G6, de Sony Xperia-lijn en de Huawei P10, hadden allemaal een aansluiting voor 's werelds oudste koptelefoonformaat. Beter nog, geen enkel bedrijf maakte er een principieel punt van - zoals dat nog wel werd gedaan als het ging over accu's die niet ontploften. Het toevoegen van een 3,5 mm-poort blijkt nog steeds de gewoonste zaak van de wereld. En terecht.



Overigens lag er één model dat wel opviel door het ontbreken van een hoofdtelefoonaansluiting: de HTC U Ultra, die al tijdens de CES van dit jaar werd geteased. De telefoon kost echter meer dan 700 euro, en krijgt onder andere vanwege die hoge prijs weinig lovende recensies. De koptelefoon is gelukkig here to stay.



Smartwatches zo goed als dood

Wearables hebben we zo goed als opgegeven

Hadden we dit artikel twee jaar geleden geschreven, dan had 'wearables' bovenaan onze lijst van vernieuwingen gestaan. Helaas heeft de realiteit die hype ingehaald. Weinig mensen kopen nog een wearable, en wie dat wel doet koopt een sportbandje in plaats van een echte smartwatch met apps. Op het hele MWC zijn we dus amper wearables tegengekomen, al had Huawei met zijn nieuwe Huawei Watch 2 best een mooi ding.



Wearables zijn uit. Als je er nog eentje wil kopen, is dit waarschijnlijk het juiste moment. De slimme polsklokjes zijn nu spotgoedkoop, en aangezien er in 2 jaar weinig verbeterd is heb je nog steeds dezelfde kwaliteit binnen als destijds. Of je er veel aan hebt, is een andere vraag.



5G nog niet voor de consument

Hoewel de beursvloer dit jaar vol stond met bedrijven die nieuwe 5G-technologieën presenteerden, is de standaard er nog lang niet. Dit jaar bestond MWC vooral uit veel technische demo's voor de toepassingen van sneller internet, maar dan vooral voor andere toepassingen dan smartphones. Operaties die van een afstandje kunnen worden uitgevoerd, auto's die vanaf de beursvloer op een circuit kilometers verderop kunnen worden bestuurd, alles zonder lag, dat is de vernieuwing. Dat we er straks in razendsnel tempo Netflix in 4K mee kunnen kijken is mooi meegenomen, maar echt nodig is het nog niet voor consumentenproducten.