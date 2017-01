Microsoft brengt Cortana naar vergrendelscherm Android

Microsoft werkt aan een update voor de Android-versie van de Cortana-app. Daardoor is de virtuele assistente op te roepen vanaf het vergrendelscherm.

De functie zorgt er in feite enkel voor dat Cortana nóg sneller op te roepen is. Het icoontje zweeft op het lock-screen, en door er op te tikken en te swipen open je de app meteen. Eén stap sneller dan wanneer je een snelkoppeling op je homescherm zou hebben staan.

Cortana wordt vaak in één adem genoemd met Windows 10, maar de spraakassistente is inmiddels ook te vinden op de Xbox One, en op Android en iOS. Bij die laatste kan ze Siri of de Google Assistent vervangen, mocht je dat willen.

Engels

Hoewel Cortana telkens meer vervlochten raakt met allerlei apparaten en diensten, is ze nog altijd niet in het Nederlands te gebruiken. Haar functies werken echter wel zodra je Engels als standaard-taal aanzet in Windows 10. Ze luistert dan naar Engelse commando's.

Bron: MSPowerUser