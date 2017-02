Linus Torvalds heeft zondag de nieuwe versie van de Linux-kernel uitgebracht. Linux 4.10 ondersteunt virtuele gpu's voor kvm en heeft heel wat nieuwe en verbeterde drivers.

Met meer dan 13.000 commits is Linux 4.10 niet zo'n grote release als zijn voorganger. Toch zijn er heel wat vernieuwingen. De opvallendste is de ondersteuning van virtuele gpu's. KVMGT (Intel GVT-g for KVM) biedt aan gevirtualiseerde gasten in KVM een volledig gevirtualiseerde gpu aan, met amper performanceverlies.

Grafische drivers

In Linux 4.10 kijkt de Nouveau DRM-driver aan tegen een boel verbeteringen. Met atomic mode setting zet de driver sneller en zonder flikkeringen zijn uitvoermodus. De driver haalt ook meer performance uit de nieuwere grafische kaarten door de ondersteuning van de boost-klokfrequenties. En de ledjes die de letters "GEFORCE" tonen op een Titan X of andere high-end grafische kaarten van Nvidia zijn nu te manipuleren.

De AMDGPU DRM-driver heeft op zijn beurt een beter power management gekregen, ondersteuning van meerdere virtuele displays en een nieuwe VM-manager die niet aan elkaar grenzende buffers in het video RAM aankan. Ook de andere grafische drivers zijn stevig onder handen genomen.

Processoren

Ook op het gebied van processoren is er allerlei nieuws. De kernel heeft al code voor de AMD Zen/Ryzen-processoren die in de eerste helft van dit jaar hun opwachting maken. En Linux 4.10 heeft ondersteuning voor Intel Turbo Boost Max 3.0, een functie van de Broadwell-E processoren. Dat zou de performance van single-threaded toepassingen volgens Intel met 15% verbeteren doordat ze naar de snelste core verhuisd worden.

De ARM-code introduceert initiële ondersteuning voor de Huawei Nexus 6P, de LG Nexus 5X, de Nexbox A1 en A95X Android TV boxes en het Allwinner A64 ontwikkelbordje Pine64. De Raspberry Pi 3 heeft betere ondersteuning gekregen.

En verder

De code voor HDMI CEC, waardoor je zowel je televisiescherm als je computer met één afstandsbediening kunt bedienen, verlaat staging en wordt gepromoveerd tot de mainline kernel. En UBIFS (Unsorted Block Image File System), een bestandssysteem voor flashgeheugen, krijgt bestandsencryptie via fscrypt, hetzelfde framework dat eerder al Ext4 en F2FS van encryptie voorzag. Ubuntu 17.04 is waarschijnlijk de volgende grote distributie die de nieuwe kernel bevat.

Voor gedetailleerde informatie over de vernieuwingen in Linux 4.10 kun je terecht op de website Linux Kernel Newbies. Meer informatie over Linux vind je bij Linux Magazine.