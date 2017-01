LG komt met 18:9-scherm voor nieuwe LG G6-smartphone

De nieuwe LG G6-smartphone die dit jaar uitkomt, krijgt een groter scherm met een verhouding van 18:9.

Het bredere scherm van de LG G6-smartphone moet zorgen voor een betere bediening van het toestel. Door het formaat dat een resolutie krijgt van 2880 bij 1440 pixel, wordt het eenvoudiger om te multitasken, door bijvoorbeeld twee apps naast op het scherm te plaatsen.

LG Display

De 5,7 inch grote LG G6 heet een pixeldichtheid van 564ppi, een hogere dichtheid dan andere toestellen met een QHD-scherm. LG Display is een aparte tak van LG die alleen schermen fabriceert. LG Display stelt het nieuwe type scherm ook beschikbaar voor andere fabrikanten om deze toe te passen op hun eigen modellen.

LG G6

De LG G6 is de opvolger van de G5, dat een modulair toestel was. De G6 wordt echter een toestel dat niet met extra modules is uit te breiden, zoals een extra camera. De G6 wordt halverwege 2017 op de markt verwacht en zal binnenkort worden aangekondigd. Exacte specificaties ontbreken nog.