Intel springt van Compute Stick naar Compute Card

Intel heeft een compleet nieuw computerformaat ontwikkeld, een pc op creditcardformaat. Op CES in Las Vegas toonde de chipmaker de opvolger van de Compute Stick.

De Intel Compute Card is een mini-pc dat qua omvang bijna net zo groot is als een creditcard of bankpas, maar wel wat dikker. Het minicomputertje beschikt echter wel over alle functionaliteit, zoals de processor, geheugen en opslagruimte en wifi en bluetooth.

De Compute Card meet slechts 94.5 bij 44 millimeter en is 5 millimeter dik.

Verschillende I/O-poorten maken het mogelijk om de Compute Card op diverse manieren aan te sluiten op randapparatuur. Hiermee kan de minicomputer bijvoorbeeld via een aparte sleuf achter in een monitor of televisie worden geplaatst om deze smart te maken. Via een speciale extensiekabel op de usb-c-poort kan de Computer Card via usb, PCI-Express, HDMI of DisplayPort op een scherm worden aangesloten.

Zevende generatie processor

Volledige specificaties ontbreken nog, maar Intel maakt welk bekend dat er een nieuwste 7e generatie Intel Core-processor geplaatst wordt. De Compute Card komt vanaf het tweede kwartaal van 2017 op de markt. Rond die tijd maakt Intel ook de hardwareconfiguraties, beschikbaarheid en prijzen bekend.