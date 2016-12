Google's zoekmachine-algoritme verwijdert Holocaust-resultaten

Google heeft controversiële zoekresultaten verwijderd uit de zoekmachine. Bij het zoeken naar de jodengenocide kwamen onder meer zoekresultaten naar boven waarin de Holocaust werd ontkend.

Google gaat het algoritme waarmee zoekresultaten worden getoond weer aanpassen. Het bedrijf doet dat nadat bleek dat bij een zoekopdracht in de zoekmachine sites waar de Holocaust wordt ontkent, als eerste resultaten in het overzicht werden weergegeven. Google past wel vaker het algoritme aan, waardoor veelbezochte en populaire sites vaker bovenaan de resultaten komen te staan.

Hoe het algoritme precies werkt, wil Google niet prijsgeven om fraude te voorkomen, maar het is wel algemeen bekend dat wanneer een site direct vanuit de zoekmachine veel wordt bezocht, de resultaten een hogere plaats op de homepage krijgen.

Nepnieuws

Eerder was ook al ophef ontstaan over nepnieuws dat via verschillende sociale media-kanalen werd verpsreid in aanloop en tijdens de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Toen werden diverse valse berichten over Clinton en Trump verspreid via onder meer Facebook.