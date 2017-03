Google geeft opensourceprojecten nieuwe thuis

Google lanceert een nieuwe website waarop het al zijn opensource-initiatieven verzamelt. Bovendien publiceert de zoekgigant ook interne documentatie over hoe het opensourceprojecten beheert.

​Zoekgigant Google heeft vanaf het begin al niet alleen veel gebruikgemaakt van opensourcesoftware, maar ook zelf veel software onder een opensourcelicentie vrijgegeven. Het resultaat? Miljoenen regels code, programma's zoals Google Summer of Code en Google Code-In, en sponsoring van organisaties zoals Software Freedom Conservancy en de Apache Software Foundation.

​Duizenden opensourceprojecten

Google lanceert nu de website Google Open Source waarop het al zijn initiatieven bundelt met informatie over hoe het bedrijf opensourcesoftware gebruikt, vrijgeeft en ondersteunt.



Je vindt er alle programma's en organisaties die Google ondersteunt en een uitgebreide lijst van duizenden opensourceprojecten die Google heeft gepubliceerd. Dat varieert van grootschalige projecten zoals TensorFlow, Go en Kubernetes tot kleinere zoals Light My Piano, Neuroglancer en Periph.io. Voor heel wat van de projecten heeft Google op de website ook informatie toegevoegd over hoe het bedrijf de software intern gebruikt.

​Hoe Google opensource gebruikt

Google publiceert op de website ook documentatie over hoe het intern opensourceprojecten beheert: hoe releases gebeuren, hoe medewerkers patches aan andere projecten bijdragen, en hoe ze omgaan met opensourcecode van externe projecten. Telkens staat er ook bij waarom Google doet wat het doet.



Hier en daar staan er in de documentatie nog verwijzingen naar interne tools en procedures, en elders is er gevoelige informatie verwijderd, maar in het algemeen is de documentatie ook bruikbaar voor andere bedrijven of projecten die met opensourcesoftware omgaan.