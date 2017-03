Door wie worden de Media Markt PEAQ-laptops gemaakt?

Ben je op zoek naar een laptop, dan kun je in een Media Markt ongetwijfeld slagen. Naast de bekende merken kom je bij Media Markt in de vorm van PEAQ ook een eigen huismerk tegen. Wie zit er eigenlijk achter PEAQ?

Op de website van PEAQ wordt gemeld dat PEAQ-producten verkrijgbaar zijn via Media Markt en Redcoon. Redcoon is onderdeel van Media-Saturn-Holding, het moederbedrijf van Media Markt. In Nederland is Redcoon overigens niet meer actief. Het maakt in ieder geval nog maar eens duidelijk dat PEAQ echt een huismerk van Media-Saturn-Holding is.

Verder vinden we op de website de bedrijfsnaam Imtron. Dat blijkt een dochterbedrijf te zijn van Media-Saturn-Holding dat de centrale inkoop en levering van de eigen merken regelt. Het is duidelijk: PEAQ is een merk van de Media-Saturn-Holding.

De handleiding van de PEAQ C1015 biedt meer aanknopingspunten. In die handleiding komen we het bedrijf Allgemeine Multimedia Service GmbH tegen als fabrikant van de laptop. Dat bedrijf blijkt een dochterbedrijf van Medion in Duitsland te zijn. In de garantievoorwaarden komen we ditzelfde bedrijf nogmaals tegen, ditmaal voorzien van een Nederlands adres. Op dat adres blijkt Medion B.V. gevestigd te zijn, de Nederlandse tak van het Duitse Medion.

Medion, PEAQ-fabrikant

Daarnaast bevat de bestandsnaam van de handleiding naast het door PEAQ gebruikte typenummer, ook het typenummer E6515. Dit nummer lijkt op de typenummers die Medion gebruikt voor de Akoya-laptopreeks. Ter controle hebben we een handleiding van een Medion Akoya E6415 gedownload. De indeling en opmaak van deze handleiding lijkt als twee druppels water op de handleiding van PEAQ. Een opvallend detail is dat de auteur van beide handleidingen Koops heet.

Het lijkt ons duidelijk: Media Markt werkt samen met Medion voor de PEAQ-laptops. De behuizing is niet helemaal hetzelfde als die van een Medion-laptop die momenteel te koop is, maar lijkt er wel heel erg veel op. PEAQ is natuurlijk wel echt een merk van Media Markt. Onder hetzelfde merk kun je ook televisies en audioapparatuur kopen. Die worden uiteraard niet door Medion of Lenovo vervaardigd.

Vermoedelijk wil Media Markt met PEAQ beter aansluiten bij de behoeften van hun klanten en hebben ze meer controle over de prijzen.