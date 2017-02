Document Foundation waarschuwt voor kosten terugkeer München naar Windows

Het stadsbestuur van München heeft aangegeven dat het van Linux en LibreOffice wil terugkeren naar Windows en Microsoft Office. In een reactie daarop heeft The Document Foundation, de stichting achter LibreOffice, een persbericht gepubliceerd waarin het op de nadelen van die terugkeer ingaat.

In 2004 besloot het stadsbestuur van München om de werkplekken van zo'n 15.000 ambtenaren over te zetten van Windows naar Linux. Ook Microsoft Office werd ingeruild voor het opensource alternatief OpenOffice.org en later LibreOffice. Het project kreeg de naam LiMux. De overstap ging aanvankelijk gepaard met extra kosten en was geen volwaardig succes. Maar het oorspronkelijke doel, minder afhankelijk worden van één producent, werd gehaald.

Nu willen de besturende partijen CSU en SPD op de werkplekken van de ambtenaren van München de in de markt gebruikelijke standaardproducten (lees: Microsoft Windows en Office) inzetten. Kortom, een terugkeer naar vóór de introductie van het LiMux-project.

Organisatorische problemen

The Document Foundation, de stichting die de ontwikkeling van het opensource kantoorpakket LibreOffice overziet, heeft nu een persbericht uitgebracht naar aanleiding van de discussies in München. De stichting is naar eigen zeggen teleurgesteld om te zien dat een minderheid van de politici in de stad het expertenadvies negeert dat ze hebben gezocht.

Met dat expertenadvies verwijst de stichting naar een rapport door Accenture, overigens een partner van Microsoft, over de IT-infrastructuur van de stad München. Burgemeester Dieter Reiter had Accenture gevraagd om de situatie te onderzoeken. Volgens het rapport zijn de voornaamste problemen met de IT-infrastructuur organisatorisch en niet gerelateerd aan de opensource besturingssystemen of toepassingen. Accenture suggereert in zijn rapport om het besturingssysteem en de toepassingen te ontkoppelen om afhankelijkheden op de werkplekken te verminderen.

Een stap terug

Volgens The Document Foundation kost een overstap naar Windows 10 en Microsoft Office 2016 de stad 90 miljoen euro in de volgende zes jaar. Daar komt nog 15 miljoen euro bij om pc's te upgraden of te vervangen die geen Windows 10 ondersteunen maar wel Linux.

Bovendien wordt München daarmee terug afhankelijk van één leverancier en keert het dan terug naar propriëtaire documentformaten, iets wat de stad met het LiMux-project juist wilde vermijden. The Document Foundation besluit dat het plan van CSU en SPD een significante stap terug voor de stad München zou betekenen. Vandaag valt de beslissing.