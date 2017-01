CES 2017: Dell onthult Surface Pro-concurrent Latitude 5285

Dell komt met een nieuwe 2-in-1 die qua specificaties erg lijkt op de Surface Pro 4 van Microsoft. Het apparaat wordt vanaf 28 februari verkocht.

De Latitude 5285 kan losgekoppeld worden van zijn toetsenbord, waarna het scherm vervolgens rechtop gezet kan worden dankzij de geïntegreerde kickstand.

Het scherm is met een groote van 12,3 inch en een beeldverhouding van 3:2 even groot als de Surface Pro 4, maar de resolutie is lager: 'slechts' 1080p, waar Microsoft koos voor een schermresolutie van 2736 x 1824 pixels.

Configuraties

De hybride komt in verschillende configuraties op de markt. Zo kan er gekozen worden voor 256 GB, 512 GB of 1 TB schijfruimte, 4 GB, 8 GB of 16 GB werkgeheugen en Intel processoren van de zevende (Kaby Lake) generatie.

Ook is er de keuze voor een versie met 4G, iets wat de Surface-lijn niet te bieden heeft. Qua aansluitingen zijn onder meer een usb 3.0-poort en twee usb-c-poorten aanwezig. Daarnaast is er stylus-ondersteuning.

Beschikbaarheid

De Latitude 5285 draait op Windows 10 Pro krijgt een vanaf-prijs van 899 dollar. Onduidelijk is nog of, en wanneer Dell de 2-in-1 naar Nederland brengt.