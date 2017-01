Definitief einde voor Windows Essentials

Vanaf morgen trekt Microsoft definitief de stekker uit zijn tool Windows Essentials. De software werd officieel al niet meer ondersteund onder Windows 10, maar het was deels nog wel mogelijk om onderdelen van het pakket te gebruiken. Windows Movie Maker werkt bijvoorbeeld nog wel.

Windows Essentials - ook wel bekend als Windows Live Esssentials 2012 - bevatte diverse losse programma's voor bepaalde taken. Zo was er een aparte mailclient, Windows Live Mail, een eenvoudig videobewerkingsprogramma in de vorm van Movie Maker en een fotogalerie: Photo Gallery. Ook OneDrive was een van de onderdelen die met Windows Essentials werd meegeleverd. Sinds Windows 10 zit een aantal van de meegeleverde programma's van Essentials al standaard in Windows 10, zoals Mail en de Foto-app. Gebruikers van Live Messenger worden doorverwezen naar Skype.

Windows Movie Maker

Een goede vervanger voor Windows Movie Maker - een eenvoudig videobewerkingspakket - is er echter niet voor Windows 10. Na tests van PCM blijkt echter dat je deze tool - nadat je Windows Essentials hebt gedownload - nog echter wel gewoon kunt installeren en gebruiken voor Windows 10. Nadat deze software is geïnstalleerd, blijft deze dus gewoon werken, ook na 10 januari 2017. Het is aan te raden om het installatiebestand te downloaden nu het nog via de officiële kanalen kan, als je verwacht Movie Maker in de toekomst nog te willen gebruiken.