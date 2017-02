DD-WRT - Opensource-besturingssysteem voor je router

DD-WRT is een alternatief opensource-besturingssysteem voor routers. Steeds meer apparaten bieden er ondersteuning voor. Wat kun je er precies mee, en waarom zou je er voor kiezen?

Een van de veranderingen die we de laatste jaren steeds meer zien op routergebied is dat fabrikanten gebruikers vrij laten in het gebruikte besturingssysteem, waardoor ze niet vastzitten aan de door de fabrikant opgelegde beperkingen. Sommige fabrikanten – voornamelijk die van thuisrouters – proberen de interface standaard zo eenvoudig mogelijk te houden. Vaak kun je niet meer dan gewoon wat instellingen voor de firewall aanpassen en je draadloze netwerk instellen. Maar als je uitgebreide instellingen wilt aanpassen, is dat vaak niet mogelijk.

DD-WRT installeren

DD-WRT is firmware die je op tal van routers kunt installeren of al is geïnstalleerd. Het biedt veel meer opties dan de standaardfirmware, doordat het alle onderdelen in de router ontketent. De software herkent al die onderdelen en biedt daarvoor extra configuratieopties die een fabrikant van een router bewust niet in zijn eigen software laat zien. Dat is vooral een garantieverhaal, want met sommige instellingen kun je je router zodanig aanpassen dat hij meer kan doen dan waarvoor hij eigenlijk bedoeld is.

DD-WRT zag het levenslicht in 2002, waarbij de software aanvankelijk bedoeld was voor de toen populaire Linksys WRT54G die in datzelfde jaar op de markt kwam. Deze 801.11g-router bevatte veel opties, maar die werden niet volledig door het standaard geïnstalleerde besturingssysteem gebruikt. Daarop besloot een Duits ontwikkelteam een eigen versie van een OS voor deze router te maken, waardoor deze ineens veel meer kon.

De afkorting DD-WRT is dan ook een afgeleide van de naam van de Linksys-router, de eerste twee ‘d’s in de naam slaan op de gebruikte letters in de nummerborden uit de stad Dresden, waar de ontwikkelaars vandaan komen.

Welke routers ondersteunen DD-WRT?

Op routers waarbij het mogelijk is om zelf DD-WRT te installeren haal je veel meer uit je apparaat, zij het met een kanttekening. De mogelijkheden zijn natuurlijk wel beperkt tot de limieten van de hardware. Bovendien kan de configuratie van DD-WRT aardig overweldigend zijn, waardoor het vooral geschikt is voor experts die weten wat ze doen.

De software is bijvoorbeeld erg geschikt voor het maken van uitgebreide firewall- en forwardingregels. Extra functionaliteit die ook wordt geboden door DD-WRT zijn IPv6-ondersteuning, de mogelijkheid tot overklokken van je router en de sterkte van het zendsignaal wijzigen. Dat zijn beperkingen die expres zijn ingesteld in de oorspronkelijke software van de routerfabrikant, maar die je dus relatief eenvoudig kunt aanpassen met DD-WRT.

Bij het installeren van DD-WRT-firmware kun je vaak meer uit je router halen, maar het betekent niet per definitie dat jouw router daardoor ook sneller of beter wordt. DD-WRT kan op sommige routers juist voor een onstabiel systeem zorgen, of prestaties juist omlaag halen in plaats van verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat functies op een verkeerde manier worden aangeroepen.

DD-WRT-firmware

Dat probleem speelt echter veel minder bij routers die door de fabrikant zelf al geschikt zijn gemaakt voor DD-WRT en volledige ondersteuning bieden voor het installeren ervan. Er zijn ook fabrikanten die zelf al DD-WRT als standaardfirmware op routers installeren, dus als je zo’n router koopt en met DD-WRT aan de slag wilt, zit je meestal wel goed. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de site van DD-WRT, om te kijken of jouw routermodel er tussen staat.

Hoe prettig het voor sommigen ook is dat je zelf mag bepalen welk besturingssysteem je op je router installeert, de toekomst van opensourcefirmware voor routers is wellicht wat minder rooskleurig. Er worden namelijk steeds meer regels opgelegd met betrekking tot straling en uitzenden van signalen, zowel vanuit de Europese Unie als in de Verenigde Staten.

Nadelen van DD-WRT

De Amerikaanse Federal Communications Commission – FCC – heeft bijvoorbeeld al tegen fabrikanten gezegd dat zij niet consumenten de mogelijkheid mogen bieden om het vermogen van het wifi-signaal te verhogen. Met software als DD-WRT kan dat wel, waardoor je in de praktijk bijvoorbeeld de router van je buren kunt ‘wegdrukken’, door het vermogen van jouw router te verhogen. In de Verenigde Staten mag dat dus niet meer.

Het gevolg is dat routerfabrikanten harde limieten in de functionaliteit van de hardware – zoals in het geval van het wifi-vermogen – zullen inbouwen, die je dan ook niet meer met DD-WRT kunt ‘unlocken’.

Aangezien routerfabrikanten weinig zin hebben om voor de verschillende werelddelen afwijkende producten te maken, is de kans groot dat die hardware-beperkingen straks voor alle routers gaat gelden. DD-WRT kan je op dat gebied dan minder goed van dienst zijn, maar andere zaken zoals uitgebreide firewall-regels maken en extra IPv6-instellingen zullen uiteraard nog wel mogelijk zijn.