CES 2017: TP-Link introduceert nieuwe mesh-routers

Op CES in Las Vegas heeft TP-Link een nieuwe lijn routers aangekondigd. De nieuwe modellen zijn geschikt voor mesh-netwerken.

TP-Link heeft een aantal nieuwe producten gelanceerd, die bedoeld zijn voor thuisnetwerken waar veel apparaten op zijn aangesloten. Een van de nieuwe modellen is de Deco M5 Router. Deze router maakt gebruik van het nieuwe netwerkplatform van Quallcomm, dat uitermate geschikt is voor IoT-netwerken. Een uitgebreider model van de Deco M5 is de Plus-versie. Deze router heeft extra powerline-functionaliteit.

Naast de nieuwe routers heeft TP-Link ook nog een nieuwe AC-router aangekondigd, de AC3200. Deze biedt MU-MIMO-ondersteuning en beschikt over drie antennes. De RE650 tot slot is een AC2600-router die tevens als range-exenter kan worden ingezet.

Prijzen en beschikbaarheid van de genoemde producten zijn nog niet bekendgemaakt.