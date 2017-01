CES 2017: Steeds meer techbedrijven richten zich op auto-industrie

Qualcomm specialiseerde zich jarenlang vooral in chips voor mobiele apparaten, maar de laatste jaren schuift het bedrijf langzaam maar zeker naar de auto-industrie op. Aanvankelijk ging dat in kleine stapjes, maar tijdens de CES van afgelopen weer blijkt het bedrijf wel degelijk vol in te zetten op automotieve applicaties.

De belangrijkste aankondiging van Qualcomm deze week was niet geheel verrassend die van de nieuwe Snapdragon 835-cpu, een mobiele chip die in de eerste plaats bedoeld is voor (Android-)telefoons. Net zoals eerdere modellen van de chip is ook deze nieuwe upgrade sneller en zuiniger (tot wel 25%), en ondersteunt de chip grafische applicaties beter.



Opvallende aankondigingen

Maar interessanter dit jaar waren de onthullingen die niet direct met de socs van de chip te maken hadden. Zo liet Qualcomm weten dat de chip bedoeld was voor meerdere apparaten dan alleen telefoons, zoals VR-headsets, iets waar iedere telecom-fabrikant zich op dit moment meer op richt. Daarnaast maakt het bedrijf de chip beschikbaar voor tablets en computers van Microsoft die op Windows 10 met ARM-structuur draaien (waarschijnlijk de volgende generatie Surfaces). De echt opvallende aankondiging was echter die van Volkswagen.



Samenwerking met Volkswagen

Volkswagen gaat een aangepaste Snapdragon 820 in zijn auto's verwerken

Qualcomm gaat samenwerken met de autofabrikant om de Snapdragon 820a naar de automodellen van volgend jaar te brengen. De 820a is een aangepaste variant van de Snapdragon 820, het vlaggenschip van het bedrijf die op dit moment wordt gebruikt in onder andere de Samsung Galaxy S7 en de LG G5. Volkswagen wil de 820a gebruiken voor applicaties in slimme dashboards, die de chip gebruiken om navigatie-applicaties in te zetten, muziek af te spelen of hands-free-features te kunnen gebruiken.



Slimme zet

Dat is een slimme zet voor beide bedrijven. Volkswagen krijgt met de Snapdragon namelijk een krachtige processor die niet alleen veel berekeningen per seconde kan doen (wat nodig is voor de grote hoeveelheid telemetrie die een zelfrijdende auto verzamelt), maar ook een chip die ideaal is voor multimediale toepassingen én connectiviteit. Zo is het voor Volkswagen kinderlijk eenvoudig de auto te voorzien van wifi, bluetooth, LTE, en tegelijkertijd van hardware die moeiteloos apps als Spotify kan afspelen.



Qualcomm krijgt op zijn beurt weer een voet tussen de deur bij een industrie waar het zijn ogen op heeft gericht: de auto-industrie. Het is niet moeilijk te raden waarom een fabrikant van mobiele technologieën zich daarin wil mengen. De auto is immers hét mobiele apparaat, en Qualcomm ziet daar een lucratieve kans.



Silicon Valley wil autoindustrie worden

Qualcomm is bovendien niet het eerste techbedrijf dat zich richt op auto's, een van oudsher op zichzelf staande industrie. Google en Apple zijn achter de schermen al lang bezig met hun eigen zelfrijdende voertuigen. Die initiatieven zijn nog ver weg, maar er zijn in de techindustrie genoeg bedrijven te vinden die al heel concreet aan automotieve technologie werken.



Neem Nvidia, dat vorig jaar op de CES al de Tegra X1-chip introduceerde. Die cpu was bedoeld om gigantische hoeveelheden data snel te verwerken, en juist voor auto's is dat belangrijk. De telemetrie die verzameld wordt van sensoren, radars en GPS moet op grote snelheid worden omgezet naar het besturen van een voertuig - en het liefst op een zo veilig mogelijke manier.



Moderne techtoepassingen

Techbedrijven kunnen moderne autotoepassingen veel beter maken dan de autoindustrie

Automakers zien daarnaast de voordelen van technologiebedrijven als het gaat om multimedia-toepassingen. Google en Apple lijken met respectievelijk Android Auto en Apple Carplay ook het merendeel van de auto's straks te domineren. Spotify blijft de beste manier om muziek in de auto af te spelen, Google Maps en Waze zijn de beste manieren van navigeren, en met slimme assistenten zoals Cortana in de auto navigeer je direct naar waar je je afspraak hebt.



Het is een slimme zet voor automakers, want die beseffen dat je voertuig straks meer computer dan auto is, en dat je daar als autobedrijf altijd achterloopt op Silicon Valley. Hopelijk zorgt die mindset in de toekomst ook voor een betere beveiliging van auto's...