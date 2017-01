Sony kondigt UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray speler aan

Sony heeft tijdens CES 2017 haar nieuwe 4K Ultra HD Blu-ray speler aangekondigd, de UBP-X800. Deze speler zorgt er ook nog eens voor dat het geluid extra helder klinkt.

De nieuwe Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray speler biedt uiteraard de mogelijkheid om 4K video af te spelen, maar in tegenstelling tot de meeste Blu-ray spelers is dit apparaat in staat om het audio- en videosignaal via aparte HDMI-poorten te versturen, waardoor er minder storing optreedt.

De speciale behuizing van minimaliseert mechanische trillingen en de ingebouwde Bluetooth zorgt ervoor dat je verbinding kunt maken met een draadloze hoofdtelefoon of speakers.

Superieure audioweergave

Dankzij DSEE HX klinkt het geluid van je favoriete films ook nog eens kristalhelder omdat de samplingfrequentie en bitdiepte van het oorspronkelijke signaal van de Blu-ray wordt verbeterd. Dit zorgt voor een breder dynamisch bereik dat in de buurt van Hi-Res Audio komt.

De UBP-X800 kan vrijwel alle audiocodecs afspelen, en bovendien Hi-Res Audio bestanden tot 192kHz/24-bit en DSD tot 11,2MHz.

Beschikbaarheid

De Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray speler zal in het voorjaar in Nederland verkrijgbaar zijn voor zo’n 400 euro.