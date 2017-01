Sony kondigt de Walkman NW-A35 aan

Sony heeft tijdens CES 2017 haar nieuwe NW-A35 Walkman met high-resolution audio aangekondigd. Het apparaat zal vanaf februari verkrijgbaar zijn.

De nieuwe Sony Walkman NW-A35 heeft dezelfde stijl als de h.ear serie, maar dit apparaat heeft een aantal extraatjes te bieden.

Algemene specificaties

Deze Walkman weegt slechts 98 gram en is compatibel met Bluetooth en NFC zodat je hem eenvoudig kunt koppelen aan draadloze speakers of een draadloze hoofdtelefoon. Het 3,1 inch beeldscherm is aanraakgevoelig, en er zitten tevens knoppen aan de zijkant van het apparaat om het te bedienen.

De NW-A35 heeft 16 GB aan intern geheugen en is voorzien van een microSD-poort om het geheugen uit te breiden.

Hi-Res Audio

Bovendien kun je dankzij Hi-Resolution Audio genieten van een geweldige geluidskwaliteit. De NW-A35 ondersteunt DSD-formaten en heeft een S-Master HX digitale versterker die door vijf POSCAP-condensatoren van stroom wordt voorzien en twee klokoscillators die voor optimale modulatie zorgen. Dit alles zorgt voor een helder geluid en een subliem stereogevoel.

De lange batterijduur van 45 uur voor MP3 en 30 uur voor Hi-Res Audio maakt het apparaat uitermate geschikt voor onderweg of op reis.

Beschikbaarheid

De Sony Walkman NW-A35 is vanaf februari verkrijgbaar in Nederland, waarbij je kunt kiezen uit de kleuren Viridian Blue, Cinnabar Red, Charcoal Black, Lime Yellow en Bordeaux Pink. Hij wordt geleverd met een Hi-Res Audio Digital Noise Cancelling in-ear hoofdtelefoon die omgevingsgeluid reduceert.