CES 2017: Samsung lanceert persoonlijke smart-tv-diensten

Samsung kondigt op de CES in Las Vegas een aantal nieuwe smart-tv-diensten. Hierbij worden een aantal persoonlijke diensten geïntroduceerd, zoals een sport- en muziekdienst en een speciale dienst waarmee series van abonnementskanalen worden verzameld.

Met de gepersonaliseerde tv-diensten wil Samsung tv-kijken persoonlijk maken. De TV Plus-dienst verzamelt tv-series van verschillende abonnementskanalen, zoals NetFlix en Amazon - waar de gebruiker wel een abonnement op moet hebben - en zorgt ervoor dat je deze programma's kunt kijken via de smart-tv-functie van de televisie, zonder dat je daarvoor een aparte app hoeft te gebruiken van de tv-dienst zelf.

Sport

Samsung Sport werkt op een soortgelijke manier, waarbij diverse sportzenders waarop een abonnement is afgesloten, vanaf een enkele app op de televisie kunnen worden bekeken.

Slim muziek luisteren

De dienst Music kan muziek van zowel live-tv als programma's in de gids opzoeken. Daarnaast kan ook deze dienst muziek afspelen van diensten waarop is geabonneerd, zoals Spotify, iHeartRadio, Napster, Vevo en Deezer. Deze dienst zal vanaf april van 2017 beschikbaar komen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Zuid-Korea, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet bekend of en wanneer Samsung deze dienst ook in Nederland gaat uitbrengen.

Bron: Samsung