CES 2017: Nieuwe centrale robot-hub wordt spil in LG's IoT-netwerk

Vandaag kondigde LG op CES 2017 in Las Vegas tal van slimme producten aan, zoals koelkasten, wasmachines en nieuwe Super UHD-televisies. Om al deze apparaten met elkaar te verbinden brengt LG ook een slimme robot uit.

De Hub Robot is een slimme robot waarmee het mogelijk is om diverse slimme apparaten als koelkasten en wasmachines met stemcommando's opdrachten te geven. De robot werkt met de op de cloudgebaseerde spraakherkenningsdienst Amazon Alexa.

De Hub Robot beschikt daarnaast ook over een display dat informatie kan weergeven over bijvoorbeeld hoeveel eten er nog in de koelkast aanwezig is, maar ook video's voor onder meer het tonen van recepten. De robot kan ook worden gebruikt voor het afspelen van muziek in huis, het maken van notities en weers- en verkeersinformatie tonen.

Connected

De LG Hub Robot staat in verbinding met het thuisnetwerk en alle andere IoT-apparaten van LG zelf. Door stemopdrachten te geven kan de robot een wasprogramma starten, of door middel van een boodschappenlijst aangeven welke producten er nog in de koelkast staan of moeten worden bijbesteld.