CES 2017: Nieuwe 21:9-monitor met eye-tracker van Acer

Acer introduceert op CES in Las Vegas een aantal nieuwe monitoren, waaronder een nieuwe game-monitor en een curved 21:9-scherm met eye-tracker-functionaliteit.

De Predator Z301CT is Acer's eerste 30 inch scherm dat beschikt over een speciale eye-tracking-functionaliteit. De beeldverhouding is 21:9 en het beeld is curved. De eye-tracking-functie bestaat uit een ingebouwde camera in de monitor die kan 'zien' naar welke kant het gezicht draait. De functie is bedoeld voor bijvoorbeeld first-person- games, waarmee extra bedieningsfuncties voor het spelen beschikbaar komen.

In combinatie met het toetsenbord en muis kan dit voor een intuïtieve game-ervaring zorgen. aldus Acer. De camerahoek draait dan mee met de kijkrichting van de speler. Op dit moment zijn er 45 games die deze zogeheten Tobii-eye-tracking-functie ondersteunen.

De Predator Z301CT heeft een refresh rate van 200 Hz, een reactietijd van 4ms en beschikt daarnaast over Nvidia's G-SYNC-functie voor een soepelere gamingervaring.

De prijzen en beschikbaarheid van de Predator Z301CT zijn nog niet bekend.