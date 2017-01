CES 2017: Monster richt zich op sporters en openluchtfeestjes

Monster wil een groter deel van de markt bereiken door samen te werken met een grote distributeur. Naast het aanstellen van nieuwe beroemdheden voor zijn PR, zal Monster zich vooral op de sportsector gaan richten door bijzondere samenwerkingen aan te gaan met sportteams. Ook heeft Monster enkele veranderingen doorgevoerd in bestaande grote speakers en hebben ze een nieuwe speaker aangekondigd met ingebouwde lichtshow.

Brighstar

Monster gaat samenwerken met Brightstar, één van de grootste distributeurs in mobiele en draadloze apparaten. Hierdoor zal Monster zijn producten kunnen verkopen in meer dan 50 landen wereldwijd.

Nieuwe filosofie

Met de lancering van nieuwe verkooppunten en het gebruik van beroemdheden uit verschillende branches, wil Monster een nieuw imago de wereld insturen. Van succesvolle sporters tot outdoor-fanaten en DJ’s; Monster heeft beroemdheden in elke uithoek van de wereld om het PR-team te versterken.

Een woordvoerder van de honkbalclub Miami Marlins vertelde over de bijzondere samenwerking met Monster. Het Amerikaanse audiobedrijf werkt ook samen met de basketbalteam de Miami Heat en de Brooklyn Nets.

Pure Monster Sound

Als aanvulling op de campagnes met sporters, heeft Monster de iSport-oordoppen een update gegeven. Met verbeterde geluidskwaliteit en geluidswerende oordoppen moet de iSport nog geschikter zijn voor de sportende muziekfanaat.

Clarity

Voor de minder sportieve gebruiker heeft Monster de Clarity-lijn ook ververst. Dankzij Monster Clarity HD en noise-isolation kun je ongestoord van je favoriete muziek genieten. Ook zal er een versie komen met noise-cancelling. De nieuwe Clarity-koptelefoons zijn verkrijgbaar vanaf 199 dollar.

Digital-To-Analog

Doordat smartphones als de iPhone 7 geen audiojack hebben, heeft Monster in hun koptelefoons een nieuwe techniek verwerkt. Dankzij D/A (Digital-To-Analog), kunnen de producten van Monster ook een digitaal muzieksignaal verwerken.

AirLink

Waar Monster voorheen een draadloze techniek gebruikte genaamd Truly Wireless, wordt vanaf nu Monster AirLink in de draadloze koptelefoons verwerkt. Deze techniek moet voor een stabielere verbinding zorgen tussen vrijwel elk mobiel apparaat en de draadloze koptelefoons.

Fatal1ty

Monster heeft de lijn voor gamers ook een update gegeven. Hun speciale games-afdeling, Fatal1ty, heeft een nieuwe koptelefoon ontworpen.

Spraakbesturing

De nieuwe producten van Monster kunnen ook samenwerken met Amazon Alexa. Via WiFi kunnen de speakers van Monster worden aangesloten op de slimme assisten van Amazon.

Daarnaast heeft Monster een nieuwe techniek in hun draadloze koptelefoons verwerkt om met je stem specifieke nummers, artiesten of afspeellijsten te selecteren. In samenwerking met Melody kunnen gebruikers van de draadloze koptelefoons hun headsets commando’s geven met hun stem.

Blaster

Voor de Monster Blaster heeft Monster nieuwe Bluetooth-microfoons ontwikkeld en een dongle. Met deze dongle kan er een digitaal hi-fi geluidssignaal naar meerdere Blasters worden gestuurd.