Kleine soundbar van Sony past in iedere huiskamer

Tijdens de CES in Las Vegas heeft Sony een compacte soundbar gelanceerd met bijbehorende subwoofer. De set voor je televisie ondersteunt hi-res audio en heeft Spotify Connect en Chromecast ingebouwd.

Met de nieuwe Compact Soundbar wil Sony een soundbar op de markt zetten die in elk huishouden past. Zo is het ontwerp stijlvol en is het mogelijk om de subwoofer onder de bank te plaatsen. Door het kleine formaat van de soundbar, valt deze bijna niet op en blokkeert deze niet het infrarood-signaal van je televisie. De buitenkant van de soundbar is afgewerkt met een leerachtig materiaal met een matte voorzijde. De Compact Soundbar is beschikbaar in koolzwart en roomwit.

Cinema

Hoewel de Compact Soundbar niet opvalt door zijn formaat, valt deze wel op door zijn geluid. Dankzij S-Force PRO Front Surround, een nieuwe techniek van Sony, komen filmgeluiden meer tot hun recht. Het is mogelijk om aan te geven of je subwoofer onder de bank staat of op een andere plek. Door de Sofa Mode in te schakelen, houdt de Soundbar er rekening mee dat de subwoofer onder de bank staat. Het is ook mogelijk om de subwoofer staand een andere plek te geven.

Muziek

Doordat de Compact Soundbar is voorzien van Spotify Connect en Chromecast, heb je als gebruiker toegang tot meer dan 100 streamingdiensten voor je muziek. De soundbar heeft ook een Music Service-knop, waarmee de soundbar automatisch het laatste afgespeelde nummer afspeelt van je Spotify Premium-account. Hiervoor is geen smartphone of tablet nodig.

De Compact Soundbar is verkrijgbaar in twee varianten. HT-MT300, is verkrijgbaar in zwart en wit en zal 300 euro gaan kosten. De HT-MT500, is verkrijgbaar vanaf 600 euro en is alleen beschikbaar in het zwart. Beide modellen zijn vanaf maart verkrijgbaar in Nederland.