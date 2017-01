CES 2017: Dit is Qualcomms nieuwe Snapdragon 835-cpu

Qualcomm komt zoals verwacht met een nieuwe mobiele cpu. De Snapdragon 835 is de opvolger van de 820, en is vooral bedoeld voor virtual reality-applicaties. De chip is tot wel een kwart zuiniger dan zijn voorganger.

Sneller en zuiniger

Voor virtual reality

Cores en chipsets

Connectiviteit

Quick Charge 4

4K

Qualcomm komt zoals verwacht met een nieuwe mobiele cpu. De Snapdragon 835 is de opvolger van de 820, en is vooral bedoeld voor virtual reality-applicaties. De chip is tot wel een kwart zuiniger dan zijn voorganger. De chip werd aangekondigd op de CES-beurs in Las Vegas, die deze week plaatsvindt. De nieuwe Snapdragon is de belangrijkste aankondiging van het bedrijf.Opvallend is dat de Snapdragon niet alleen geschikt is voor mobiele apparaten. Qualcomm maakte zijn chipsets altijd voornamelijk voor Android-telefoons, maar met de 835 slaat het bedrijf een andere weg in. Dan is de chip ook te gebruiken met Windows 10-apparaten met ARM-architectuur.De universaliteit van de chip is goed nieuws voor Microsoft, dat met Windows 10 de grens tussen apparaten minder groot wil maken. Zo werkt het bedrijf er nu al aan om x86-programma's straks te kunnen draaien op ARM-chips, en een krachtige mobiele cpu zoals de 835 is daar een handige partner in. De bedrijven kondigden vorig jaar al aan samen te werken aan een dergelijk project.De Snapdragon 835 is efficiënter dan zijn voorganger. De chip heeft tot wel een kwart minder stroom nodig nodig, wat uiteindelijk zorgt voor een langere accuduur in de telefoon. Qualcomm zegt zelf dat het de chip zelfs 50% minder stroom verbruikt dan de 801, het oude vlaggenschip uit 2014. Daar komt bovendien bij dat de 835 fysiek een stuk kleiner is dan andere modellen (tot wel 30%), en ook die ruimtebesparing zorgt ervoor dat accu's meer ruimte kunnen gebruiken.Belangrijker voor Qualcomm is dat de 835 speciaal gericht is op virtual reality-gebruikers. De chip kan sneller 3D-graphics renderen, en ondersteunt tot wel 60 keer meer kleuren. Qualcomm zegt dat het de chip niet alleen voor telefoons heeft ontworpen, maar ook specifieke VR-headsets in het achterhoofd heeft. Welke dat zijn, wil het bedrijf nog niet zeggen, maar het ligt voor de hand dat het gaat om de Gear VR van Samsung (waar dit jaar waarschijnlijk een nieuwe versie van uitkomt) en de nieuwe Daydream View van Google.De 835 heeft een octacore cpu, met 4 nieuwe Kyra 280-cores met een kloksnelheid van 2,45 GHz, die vooral worden ingezet bij virtual reality-applicaties. Voor het leeuwendeel van het werk heeft de chip 4 lagere cores van 1,9 GHz. De soc is compatibel met LPDDR4x-RAM.Ook qua connectiviteit gaat de chip erop vooruit. De 835 heeft een X16-LTE-modem ingebouwd, waarmee je theoretisch snelheden van 1 Gb/s kunt halen. Ook zit er compatibiliteit met Bluetooth 5 op de chip, en ondersteunt die 802.11ac Wave-2 wifi én 802.11ad Multi Gigabit-wifi.De 835 heeft daarnaast het snelladen een upgrade gegeven. In tegenstelling tot de Snapdragon 820's Quick Charge 3.0 ondersteunt de 835 nu Quick Charge 4. Daarover maakt Qualcomm geen precieze specificaties bekend, maar het bedrijf wil wel kwijt dat telefoons er 'in 5 minuten voor wel 5 uur' kunnen worden opgeladen. Dat gebeurt uiteraard ook allemaal via usb-C.De chip kan ook makkelijk mee met de displays van toekomstige telefoons, die eerder een 4K-scherm krijgen. De chip rendert 4K-beelden op 60 fps, en ondersteunt Ultra HD Premium. Ook is het mogelijk om 4K Ultra HD video's op te nemen (in 30 fps) en audio af te spelen in H.264 en H.265.De Snapdragon 835 is niet de enige aankondiging van het bedrijf. Zo wil het bedrijf ook graag slimme auto's maken (Snapdragon gaat samenwerken met Volvo), en is het eerste product met een geïntegreerde 835 ook al bekend: Een AR-/VR-headset van ODG.