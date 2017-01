CES 2017: Chromebook Plus en Pro van Samsung hebben stylus-support

Samsung lanceert volgende maand twee nieuwe Chromebooks, de Plus en de Pro. Op de processor na zijn beide notebooks aan elkaar gelijk, en ze worden beide geleverd met een stylus: de Digitizer Pen.

Deze stylus lijkt erg op de S Pen die Samsung al levert met zijn Note-toestellen en sommige tablets. Er kan mee op het scherm geschreven worden en apps kunnen er mee aangestuurd worden. Volgens de fabrikant is dat met name handig dankzij de ondersteuning voor Android-apps uit de Play Store, die sinds kort op sommige Chromebooks te draaien zijn. Waaronder ook deze van Samsung.

Processor

De Plus en de Pro bezitten een 12,3 inch-scherm met een resolutie van 2400 x 1600 pixels, 4 GB RAM en 32 GB opslag. Tevens zijn er twee usb-c-poorten aanwezig. Enig verschil tussen beide modellen is de cpu: een Intel M3 in de Pro, en een ARM-cpu in de Plus. De Chromebook Plus komt in februari uit voor 499 dollar. De Pro volgt later voor een nog onbekende prijs.