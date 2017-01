CES 2017: Asus toont compacte VivoPC X en ROG GT51CH

Asus is op CES onder meer aanwezig met zijn bekende Republic of Gamers-lijn, maar ook met de compacte VivoPC X. Deze kleine computer is VR Ready.

Met de VivoPC X wil Asus een betaalbare virtual reality-pc op de markt brengen die eventueel makkelijk mee te nemen is. Zodoende is de pc ongeveer even groot als een spelcomputer. Er is gekozen voor een zevende generatie i5-cpu van Intel, samen met een GTX 1060-videokaart, 8 GB werkgeheugen en een ssd van 512 GB groot.

Het is dan ook geen top-of-the-line-pc, maar de computer voldoet wel aan de minimum systeemvereisten van de Oculus Rift en de HTC Vive. Qua aansluitingen zijn o.a. vier usb 3.1 en twee usb 2.0-poorten aanwezig, samen met twee hdmi-connectors en een DisplayPort-aansluiting. Asus verkoopt de VivoPC X vanaf maart, met een prijs vanaf 799 dollar.

Twee maal GTX 1080

Voor het serieuzere werk presenteert Asus de vernieuwde ROG GT51CH gaming-desktop. Naast een i7-processor van Intel uit de Kaby Lake-generatie, is gekozen voor twee GTX 1080 (of 1070)-videokaarten in SLI-opstelling. Een eerdere variant van de GT51CH was reeds uitgerust met twee GTX 980's. Volgens Asus presteert het nieuwste topmodel 60 procent sneller dan zijn voorganger.

Verder kan er bij de ROG GT51CH gekozen worden voor maximaal 64 GB werkgeheugen en 3 TB aan hdd-opslag, plus twee 512 GB PCIe-ssd's in RAID 0 M.2-formatie. Een prijs is nog niet genoemd. De verkoop start naar verwachting pas in de zomerperiode.

Convertible Chromebook

Tijdens CES kondigt Asus ook nog een convertible Chromebook aan, de Flip C302. Deze heeft een 12,5 inch scherm met full hd-resolutie, 4 of 8 GB RAM, een Intel Core M3-processor, 128 GB opslagruimte, twee usb-c-poorten, een koptelefooningang en een kaartlezer. De Amerikaanse prijs is 499 dollar.