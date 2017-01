ASUS komt met eigen 'Raspberry Pi'

In navolging van de populaire Raspberry Pi zijn er diverse andere ‘bordcomputertjes’ verschenen en met de Tinker Board kunnen we nu ook ASUS aan dit rijtje toevoegen. Het grootse verschil met de Raspberry Pi is dat de Tinker Board veel krachtiger is en 4K-video ondersteunt.

Qua formfactor is ASUS’ Tinker Board een vrijwel rechtstreeks kopie van de Raspberry Pi. De hardware is echter totaal anders. De Tinker Board is gebaseerd op een Rockchip RK3288, een quadcorechip op 1,8 GHz die volgens ASUS bijna twee keer zo snel is als de Broadcom-chip van de Raspberry Pi 3. Daarbij is de hoeveelheid ram met 2 GB twee keer zoveel als de 1 GB op de Rasberry Pi 3. En wordt 4K-video ondersteund. De netwerkaansluiting ondersteunt een snelheid van 1 Gbit/s in plaats van 100 Mbit/s.

Het grootste voordeel van de Raspberry Pi ten opzichte van ‘concurrerende’ bordjes is de uitgebreide softwareondersteuning. Ook ASUS’ Tinker Board biedt geen ondersteuning voor Raspian. ASUS biedt een eigen besturingssysteem aan dat gebaseerd is op Debian. Ook het populaire Kodi zou worden ondersteund.

Het Tinker Board is in ieder geval flink duurder dan de Raspberry Pi. In het Verenigd Koninkrijk kost het computertje 55 pond, omgerekend zo’n 64 euro. Flink hoger dan de 40 euro die de Raspberry Pi 3 kost.